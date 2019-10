Autoralli MM-sarja 2019. aasta hooaja eelviimase etapi Kataloonias lõpetasid Ott Tänak ja Martin Järveoja kolmandal kohal ja teenis punktikatselt maksimumi, millega kindlustasid endale kokkuvõttes ajaloolise maailmameistritiitli!

Kataloonia ralli:



Tänakul ja Järveojal avanes Kataloonias karjääri esimene võimalus MM-tiitel kindlustada, kuna ralli eel oli Sebastien Ogier kaotus Tänakule 28 punkti ja Thierry Neuville'i kaotus 41 punkti.



Esimesena kukkus tiitliheitlusest Kataloonias välja Ogier, kelle auto roolivõim ütles teisel kiiruskatsel üles. Kaks katset ilma roolivõimuta sõitnud Ogier kaotas kiirematele üle kolme minuti ning oli sellega tiitliheitlusest väljas.



Neuville võttis ralli liidripositsiooni laupäeva hommikul enda kätte ja andis endast maksimumi, et Tänak MM-tiitlit veel ei kindlustaks. Eestlane aga möödus laupäeva viimasel katsel kolmandal kohal olnud Sebastien Loeb'ist, suutis pühapäeval oma kolmandat kohta hoida ja punktikatsel teenis ta 5 punkti, millest piisas, et MM-tiitel kindlustada.



Tänaku uskumatu karjäär:



Tänaku lugu MM-tiitlini jõudmisest on ilmselt üks huvitavamaid, mida MM-sarjas ette näidata on. 2012. aastal oma võimaluse M-Spordi võistkonnas saanud saarlane ei suutnud sel hetkel oma võimalust ära kasutada. Ilma suuremate probleemideta jõuti lõppu vaid kuus rallit, hooaja ainsaks ilusaks hetkeks Sardiinias teenitud esimene poodiumikoht, kui lõpetati kolmandal kohal. Siis luges Tänakule kaarti Kuldar Sikk.

Ott Tänak Uus-Meremaa rallil 2012. FOTO: M-Sport

2013. aastaks talle WRC sarjas kohta ei pakutud ning paljud uskusid, et eestlase karjäär on läbi. Ometi sai ta 2014. aastal võimaluse DMack meeskonna R5 masinaga WRC2 arvestuses MM-sarjas sõita, lisaks tegi ta kolm rallit ka WRC masinaga. Ühtlasi vahetas ta ka kaardilugejat, Tänaku kõrvale istus Raigo Mõlder.



2015. aastal oli Tänak tagasi WRC sarja tipus, saades teise võimaluse M-Spordis. Eestlane oli küll hooaja kokkuvõttes alles kümnes, aga ta tõestas, et suudab sõita targemalt. Poolas suutis ta vägeva võitluse järel kätte karjääri teise poodiumikoha, alistades viimasel kiiruskatsel Jari-Matti Latvala ning tõustes poodiumi kolmandale astmele. Mehhikos elas ta üle aga karjääri kõige ehmatavama avarii, kui autoga sõideti järve.



2016. aastal sõitis Tänak DMacki meeskonna eest WRC sarjas. See oli saarlase jaoks tõeline läbimurde hooaeg - hooaja kokkuvõttes oli ta küll 8. kohal, kuid siis tõestas ta end küpse ja kiire sõitjana. Poolas libises karjääri esimene rallivõit dramaatiliselt rehvipurunemisega käest eelviimasel kiiruskatsel. Hooaja jooksul kogus ta siiski kaks poodiumikohta - nii Poolas kui Walesis oli ta teisel kohal.

Ott Tänak Poola ralli järel Sebastien Ogier' õlgadel. FOTO: Timo Anis



2017. vahetas Tänak taas kaardilugejat - tema kõrvale istus Martin Järveoja, jälle sõideti M-Spordi meeskonnas, meeskonnakaaslaseks Sebastien Ogier. Esmakordselt tundus, et Tänak võib reaalselt olla mees, kes MM-tiitli võita suudab. Hooaja jooksul võttis ta seitse poodiumikohta, võitis Sardiinias karjääri esimese MM-ralli, lisaks tuli rallivõit ka Saksamaal. Hooaja kokkuvõttes lõpetas Tänak WRC sarjas kolmandal kohal Ogier' ja Neuville'i järel.



2018. hooajaks suundus suure üllatusena Tänak sõitma Toyota meeskonda. Kerkisid küsimused, kuidas Tänak uue autoga harjub? Kas Toyota on piisavalt kiire? Küsimused said vastuse hooaja avarallil Monte Carlos, kui eestlane teisel kohal lõpetas. Siiski olid tehnilised probleemid need, mis tõeliselt tiitli nimel võidelda ei lasknud, Walesi rallil tuli katkestada esikohalt ja nii lõppes Tänaku jaoks tiitli püüdmine. Hooaeg lõpetati taas kolmandal kohal Ogier ja Neuville'i järel. Viis rallivõitu ning kaks poodiumikohta tõestas aga taas, et Tänakul on piisavalt kiirust, et MM-tiitel võita.



2019. aasta kujunes Tänakule ja Järveojale täpselt nii edukaks, kui vaja oli. Kuus rallivõitu ja kaks poodiumikohta, vaid üks ebaõnnestumine (Türgi) oli piisav, et üks ralli enne hooaja lõppu Kataloonias kindlustada ajalooline maailmameistritiitel!

Ott Tänak ja Martin Järveoja Tšiili ralli võidu poole kihutamas. FOTO: Andre Lavadinho/Imago Images/Panoramic



Eestlased varasemalt MM-sarjas:



Varasemalt on Eestis WRC tipptasemel sõitnud kaks meest - Markko Märtin ja Urmo Aava. Aava parimaks tulemuseks karjääri jooksul jäi neljas koht Kreeka MM-rallilt. Hooaja kokkuvõttes oli ta 11. kohal.



Markko Märtin oli siiani tiitlivõidule kõige lähemal olnud. Kuus hooaega MM-sarjas sõitnud Märtin lõpetas 2003. aasta hooaja kõrgel kolmandal kohal. Ka siis oleks võinud eestlane teoreetiliselt MM-tiitli nimel väga kõrges mängu olla, aga neli katkestatud rallit nullisid siis lootused.