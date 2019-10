PM Walesis. Neuville ihkab poodiumikohta, kuid mõtleb ka meeskondlikule edule

«Matemaatiliselt on esikoht võimalik, midagi pole veel otsustatud,» on Neuville vapralt tõrjumas küsimust, nagu oleks tema mäng sel aastal MM-tiitlile mängitud. «Minevik on näidanud, et asjad võivad ootamatult muutuda. Oleme viimastel rallidel tulemuse tegemisega jänni jäänud, neljalt rallilt pole meil poodiumikohta ette näidata. Loodame, et olukord muutub ja et meil on Walesis õnne.»

Neuville’i viimane poodiumikoht pärineb mais sõidetud Portugali rallilt, mille ta lõpetas Tänaku järel teisena. Kuigi Neuville vihjab endale omaselt, et viimasel kahel rallil tabasid teda esikohal sõites erinevad probleemid, annab ta ka vaikselt mõista, et isiklikust edust tähtsam on Hyundai meeskonna käekäik.