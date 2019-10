PM Walesis. JWRC auhinnaraha nooliv Poom: natuke hirmus on selle autoga siin sõita

«Ma selle mõttega starti ei lähe, et pean sarja võitma, aga kuni on võimalust, siis üritame. Testikatse oli täitsa lubav, väga okei aeg oli,» ütles neljapäeva hommikul juunioride konkurentsis teist aega näidanud Poom. «Ralli kokkuvõttes on eesmärk normaalse tempoga sõita, vähemalt poodiumi võiks saada.»

Poom tõdes, et esisillaveolise Fordiga Walesi teedel sõitmine teeb veidi kõhedaks küll. «Natuke hirmus on selle R2-autoga vahepeal sõita. Need augud löövad igatepidi keresse sisse. Arvan, et rallil hakkab auto hoidmine suurt rolli mängima. Testikatse oli iseenesest okei, pidamine oli normaalne ja kannatab sõita küll.»

«Kui näed, et teed on väga katki tuleb lihtsalt natuke tagasi hoida. Kui väga mudaseks läheb on meil kordades raskem kui WRC-sõitjatel. Meil ju veavad ainult esirattad. Pidamisega on nii nagu on,» oli Poom siiski enesekindel.