PM Walesis. Tänaku esimene tiimipealik MM-sarjas: tal oli vahepeal rohkem kiirust kui kogemusi

Rallikarjääri 70ndatel kaardilugejana alustanud Phil Short sai oma kogemused proovile panna mitme tippsõitja kõrval, nagu Hannu Mikkola, Björn Waldegard ja Walter Röhrl. Pärast kaardilugeja karjääri sai temast taustajõud ning tema käsi on olnud mängus üle kümne MM-tiitli sepitsemises nii Audi, Toyota, Mitsubishi, kui Fordi meeskonnas.

Shorti käe alt on aastate jooksul läbi käinud sadu noorsõitjaid, kellest WRC-sarja on jõudnud näiteks Elfyn Evans, Hayden Paddon, Pontus Tidemand. Tema eredam õpilane on aga ilmselt olnud Ott Tänak.

2010. aastal tegi 22-aastane Ott Tänak oma esimesi samme MM-karussellis Pirelli Star Driver programmis. Toonasele tiimipealikule Phil Shortile on noor Tänak selgelt meeles. Oma esimesel rallil Mitsubishi Lancer Evo X roolis tegi saarlane Türgis raske avarii, mille tagajärjel oli sunnitud üldarvestuse üheksandalt kohalt katkestama.

«Ma mäletan seda võistlust küll. Tal läks meeletult hästi, ta oli N-rühma autoga üldarvestuse esikümnes, mis oli väga ebatavaline. Oli selge, et ta on ülimalt talendikas, kuid sel ajal oli tal rohkem kiirust kui kogemusi. Vahetevahel viis see karmide avariideni, millest üks toimus Türgis ja teine Portugalis.»