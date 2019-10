PM Walesis. Mis oli Petter Solbergi karjääri kõige südant liigutavam hetk?

«Olin siis just lennukis teel koju Uus-Meremaalt. Ta sündis kolm kuud enne planeeritud aega ja me tähistasime tema sündi lennukis. Tema onu oli lennukis pikali maas ja me tähistasime koos. See oli meeldejääv, aga samas olin närviline ja hullumas, et teada saada, kuidas sünnitus kulgeb, sest ta sündis ju kolm kuud enneaegselt. Ilmselt on just see lugu jätnud minusse kõige suurema jälje.»