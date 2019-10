PM Dohas. MM-hõbe Uibo: see pole mulle kohale jõudnud, võib-olla kunagi jõuab

«Kui teed tööd ja tulemused lähevad paremaks, siis see on õnnelik hetk. Praegu pole see mulle päris kohale jõudnud, võib-olla kunagi jõuab, võib-olla ei jõua, ma ei tea,» rääkis MM-hõbe Eesti ajakirjanikele. «Praegu on hea meel, olen enam-vähem ühes tükis finišis. Rekord, medal, varem pole paremini läinud.»