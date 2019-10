10. ala: päästev finišijoon on alati magus, eriti siis, kui tead, et oled medalikohal. Kaul kandis favoriidikoormat eeskujulikult ja teenis kuldmedali, Uibo ei andnud lähimale jälitajale Damian Warnerile (Kanada) sõnaõigust ja napsas hõbemedali. «200 meetrit enne 1500 meetri jooksu finišit vaatasin, et Kaul on eest läinud, aga taga polnud kedagi,» kirjeldas Uibo finišisirget. «Praegu on mul hea meel, olen enam-vähem ühes tükis finišis. Rekord, medal, varem pole paremini läinud.»

FOTO: Tairo Lutter