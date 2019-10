Shaunae Miller-Uibo: treener käskis mul Maiceli võistluse vaatamise lõpetada

«Töötasime mõlemad meeletult kõvasti. See on õnnistus. Olen Maiceli üle eriliselt rõõmus,» vastas Bahama jooksustaar pressikonverentsi esimesele küsimusele, kuidas ta tunneb end õhtul, mil võitis abikaasaga samal õhtul medali.

«Avastasime tegelikult alles mõne nädala eest, et meie alad lõppevad samal õhtul. Teadsime, et meil saab olema tavalisest pisut raskem, sest teise võistlusele kõrvalt kaasa elada on päris keeruline. Aga leidsime oma viisi. Ka täna vaatasin ta võistlust ja treener ütles siis: «OK Shaunae, pane nüüd telefon ära!» Loodetavasti järgmisel aastal meie stardid ei kattu. Aga koos medalit tähistada on sellegipoolest suurepärane tunne,» kirjeldas Eesti kümnevõistleja abikaasa tundeküllast õhtut.