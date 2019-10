Eesti kõrgliiga jalgpalliklubi vallandas treeneri

Maardu on 31 mänguga teeninud 4 võitu, 4 viiki ja 23 kaotust ning 16 punkti. Sellega asutakse tabelis viimasel (ehk otse väljakukkumist tähendaval) kümnendal kohal. Tallinna Kalev ja FC Kuressaare on nelja ning Viljandi Tulevik kuue punkti kaugusel.

Eile teatas Maardu klubi ametlikult, et on töösuhte Andrei Borissoviga lõpetanud. Kuid tegelikult pole endine Eesti koondise poolkaitsja juba viimases neljas mängus meeskonda juhendanud.

Temalt võttis need kohused üle Mark Kolk, kes on vaid 25-aastane ehk Eesti meistriliiga konkurentsitult noorim treener. Maardu linnameeskonnale on tänavune hooaeg eliitseltskonnas alles esimene.