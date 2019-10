Ime(noor)mees Niklas Kaul: ma ei ole maailma parim kümnevõistleja

Otsustavaks saanud hiilgava odaviske (79.05) kohta lausus Kaul veidi pärast võistluse lõppu pressikonverentsil: «Tundsin soojenduskatsetel, et võin visata kaugele, aga ei uskunud iial, et nii kaugele.»

Ning samuti vapustava 1500 meetri (4.15,70) kommentaariks: «Tõeliselt kiire jooks, jah. Teadsin, et see on mu ainuke võimalus võita siin kuldmedal. Kõik töötas ja olen üliõnnelik!»

«Ma ei mõelnud ega uskunud iial, et tulen maailmameistriks. Tugevaid ja andekaid sportlasi, kes suutelised koguma üle 8600 punkti, on niivõrd palju,» rääkis Saksamaa supertalent. «Nüüd, kui istun siin, tunnen end tõeliselt hästi! Aga ma ei arva, et olen maailma parim kümnevõistleja. Võib-olla olen kõige stabiilsem - see on äärmiselt tähtis, eriti sellise ajakavaga võistlusel nagu siin. See oli teiste jõuproovidega võrreldes täiesti eriline.»