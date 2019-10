PM Dohas. Paar tundi maganud Uibo videointervjuus: kõrgust tahtnuks ikkagi 2.20 hüpata

«Ilmselt pean selle medali füüsiliselt kätte saama, et päris täpselt kohale jõuaks, mis ikkagi ära tegin,» tõdes Uibo tänaõhtuse autasustamise ootel. «Praegu on kõik üsna rahulikult läinud. Öö oli vahel, sellega midagi ei muutunud.»

Mõeldes eelmiste päevade pingutusele kiirelt tagasi, tõi ta kõige esimesena välja: «Kõrgushüppes oli 2.20 päris lähedal. Kuna Shaunae (Maiceli abikaasa - toim) vend on kõrgushüppaja, siis oleme sellest numbrist temaga natuke rääkinud. Sellest oleks väga tahtnud üle saada.»

Suurema osa võistlusest esikolmiku kannul liikunud Uibo tunnistas, et medalimõte jõudis lõplikult pärale alles viimase ala lõpusirgel. «Reaalselt alles 1500 meetri jooksu viimasel paarisajal meetril. Siis oli tabloolt näha, et tagant kedagi tulemas ei ole ja hõbe on kotis,» meenutas 26-aastasena isikliku rekordi 8604 punktini ja karjääri tipphetkeni jõudnud Uibo.