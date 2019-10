PM Walesis. Tänak: raske on, sest kõik kiiruskatsed erinevad teineteisest

«Tegemist on väga raske katsumusega, sest iga kiirustest erineb oluliselt eelmisest. See omakorda teeb osade asjade ennustamise üpriski keeruliseks,» sõnas Tänak ralliparki saabudes. «Hommikune esimene katse oli üllatavalt hea pidamisega, kuid teisalt ei olnud auto vastavalt seadistatud. Järgmistel sõitudel tegime mõned korrektuurid ja olukord muutus paremaks.»

Rehvivaliku osas mehed muudatusi ei plaani teha. «Eks me kõik kasutame Micheline ja jätkame samamoodi ka pärastlõunal. Ma usun, et rehvide valik lõpptulemust siin väga ei mõjuta,» jätkas rallimees analüüsimist.

Tänane päev on Walesis olnud sombune, mis annab tugevasti tunda ka osalejate sooritustes. «Ilma osas on raske midagi öelda, sest siin on seda eriti keeruline ette näha. Eks näis, mis saama hakkab!»