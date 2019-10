McGregor võib minna trellide taha

The Independent teatas, et kui rusikavõitleja süüdi mõistatetakse, ootab meest kuue kuuline vangistus ning 1646 dollariline rahatrahv. Kõnealune intsident leidis aset 6. aprillil Marble Archi pubis. 31-aastane McGregor jäi turvakaamarate salvestusele kui virutas pubis istuvale mehele korraliku obaduse näkku. Kannatanu oli 50-ndates eluaastates meesterahvas.

McGregor tunnistas, et tema käitumine on vastuvõetamatu.

«Käitusin valesti. Mehel oli täielik õigus õhtut nautida ja kindlasti mitte nii, nagu see lõppes. Pean tehtu eest vastutuse võtma. Ja võtan ka. Võlgnen selle eelkõige oma emale, isale ja kõigile neile, kes on mind toetanud. Ja neile, kes on mind õpetanud võitluskunsti valdama.»