PM Dohas. Maicel Uibo pääseb EOK A-taseme palga peale

Oma meelisalal maailma teiseks meheks olemine tähendab, et Uibo kuulub vähemalt järgmised kaks aastat Eesti Olümpiakomitee A-taseme sportlaste hulka, kes saavad 2500 euro suurust palka ja 2200-eurost ettevalmistustoetust. Treeneri igakuine toetus on 1500 eurot.

Uibo jutust kumab läbi, et see toetus on talle tähtsam kui kunagi varem. «Mul on kindlad kinnisideed. Ma ei taha sõita kellegi teise kelgu peal. Kui ma ei suuda end ülal pidada, peab midagi muutuma.»

Uibol on praegu ideaalsed treeningutingimused. Eesti kümnevõistleja ei tunne enda sõnul millestki puudust. «Ilm on hea, staadion on korralik, vahendid on olemas ja jõusaal on korralik. Mõnus. Ei oska millegi üle nuriseda,» rääkis Uibo Dohas ajakirjanikele.