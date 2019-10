Maailma esireket jõudis vaevata Tokyo tenniseturniiri finaali

Djokovicil kulus Goffini alistamine aega üks tund ja 29 minutit. Esimesena asetatud serblane lõi seitse ässa ning võitis koguni 87 protsenti oma esimestest servidest. Finaalis on tema vastaseks heas hoos olev Millman, kes sai jagu ameeriklasest Reilly Opelkast.

«Goffin on heas vormis ja tegi väga hea matši eile, kui alistas korealase Chungi, kuid see, kuidas mina siin Tokyos terve nädala mänginud olen, sellise mänguga võib täiesti rahule jääda,» ütles Djokovic. «On olnud äärmisel positiivne nädal ja loodetavasti päädib see finaali võiduga,» lisas maailma esinumber.