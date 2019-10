PM Dohas. MMil põrunud Saksamaa odaviskaja eiras ajakirjanikke

Hofmann ei tahtnud pärast ebaõnnestumist intervjuusid anda. Ta kõndis ajakirjanikest sisuliselt sõnagi lausumata mööda. «Olen pettunud. Tulemus on s***, kuid peame sellega leppima,» ütles Hofmann nördinult ühele Saksamaa väljaandele, aga eiras paljusid Saksamaa ajakirjanikke, soomlastele ütles ta lihtsalt «ei».

See on Hofmanni puhul haruldane käitumine, sest 27-aastane sakslane on tavaliselt jutukas, hea tujuga. Mullu EMil hõbemedali pälvinud Hofmann hoiab maailma hooaja edetabelis 89.65 meetri pikkuse odakaarega kolmandat kohta.