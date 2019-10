Urmas Tali: tegelikult plaanisime pool Tartu meeskonda Saaremaale tuua

Tõe huvides tuleb lisada, et ajakirjanik pisut intrigeeris Tali küsimusega: «Kuidas suhtud irvhammaste juttudesse, et teised toetuvad eelkõige Eesti poistele, aga Saaremaal on jälle neli uut välismaalast? Kas teie filosoofia on teistest erinev?»

Tali vastas: «Filosoofiaga siin väga suurt pistmist pole. Tegelikult plaanisime pool Tartu võistkonda siia tuua, aga nad muudkui mõtlesid ega suutnudki lõpuks ära otsustada, kas öelda «ei» või «jah». Nimedest ma ei räägi – kellest jutt, teavad ise seda väga hästi. Me ei saanud enam kauem oodata ja pidimegi lõpuks piiri taha vaatama. Nii nende Eesti mängijatega seis on.»

Lõpuks läks hoopis nii, et kahel eelmisel hooajal Saaremaaga neli karikat võitnud Mihkel Tanila liitus Tartuga ja esitas eelmise tööandja vastu väga korraliku partii, ehkki Saaremaa lõpuks 3:2 peale jäi. «Mulle ütles ta väga selgelt, et hakkab rannavõrkpalluriks. Aga oli mis oli, minu jaoks sel enam tähtsust pole.»

Tänase põnevusmängu kvaliteediga jäi mulluse karikavõitja juhendaja üldjoontes rahule. «Ideaalist on kõik veel muidugi kaugel, aga kohati oli juba täitsa ideaalse moodi. Koostöö uue sidemängijaga (šveitslase Reto Gigeriga – toim) toimis pigem hästi,» mõtiskles Tali. «Ainult kui me suudaks pidevalt korralikult keskenduda! Vahel ikka kipume justkui mõtlema, et see pall või olukord on lihtne. Ei ole. Samal põhjusel lasime esimese geimi kerge võidu järel jala sirgu. Oleks Tartul Stockton kohal olnud, mine tea, kas me pääsenuks.»

Stockton naasis, sest Toobal naasis

Parasjagu Austraalia koondisega MK-turniiril osaleva Curtis Stocktoni puudumisele viitas kohe ka tiitlikaitsja Tartu Bigbanki peatreener Andrei Ojamets.

«Arvestades, et rünnakuliidrit meil täna veel kohal polnud ja Rait Rikberg võitles algusest lõpuni tõbisena, siis ei ole ma üldse pettunud. Pärast avageimi 12:25 kaotust olin valmis märksa hullemaks. Ärkasime, võitlesime ja teenisime karukoopast punkti – mul ei ole meeskonnale etteheiteid,» sõnas Ojamets.

Mulluse Prantsusmaa-hooaja järel uuesti Tartuga käed löönud Stocktonit ootab ta Eestisse 16. oktoobriks. «Kui ta toob MK-turniiril Venemaa vastu üleplatsimehena 19 punkti, siis ma ei näe põhjust, miks ta siin ei võiks vägevamaid kontserte korraldama hakata. Sealt on meil kindlasti oluline lisakäik tulemas,» usub tiitlikaitsja juhendaja.