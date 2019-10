PM Walesis. Tänak tehnilistest muredest: on rusuv, kui sellised asjad ajast aega korduvad

Ott, sinu jaoks oli täna superpäev. Sul on 11 sekundiline edu. Kõik kolm tiitlipretendenti on poodiumil. Kõik tundub sinu tahtsi minevat ja pühapäeval on 38 km sõita. Thierry surus sind pärastlõunal kõvasti, kas suudad ta homme seljataga hoida?

«Kas meil on muud valikut? Ma ei usu. Me peame seda tegema. Praeguseni on võistlus olnud väga tasavägine. Kogu tänase päeva pidin kõvasti suruma ja kohati sõitsin piiri peal. Lõpus läksid ka tingimused päris kehvaks, tuli udu ja vihma. Kokkuvõttes oli väga väljakutsuv päev.»

Oli tõesti ja siis kaotasid sa veel oma auto tagumise stange, mille järel tekkis autos päris palju müra. Eelviimase metsakatse ajal tulid katse lõpus autost välja ja ütlesid, et sa ei kuule legendi, mida Martin sulle loeb. Kuidas sa sellele probleemile enne viimast metsakatset lahenduse leidsid? Või ei leidnudki sa lahendust?

«Ilmselt nägite telekast, kuidas ma seda parandasin. Natuke parandasin seda katse lõpus ja pärastpoole veelgi enam. Auto hakkas korralikult tööle.»

Me nägime, kuidas sa auto tagaosa jalaga lõid, aga arvan, et te tegite masina kallal palju enam tööd.