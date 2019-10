PM Dohas. Ajaloolise etenduse pakkunud kuulitõukajad: tulevärki oli uskumatult palju

See oli ajalooline kuulitõuke lõppvõistlus. Varem polnud esikolmik ühe sentimeetri sisse mahtunud. Lisaks polnud varem neli meest lõppvõistlusel 22 meetri joont alistanud, Brasiilia vägilane Darlan Romani tõukas 22.53 meetrit ja sai neljanda koha.

«Lootsin teha isikliku rekordi, aga siis nägin, et Ryan ja kõik teised konkurendid tõukavad kaugele,» sõnas Kovacs, kelle auhinnakapis on ka Pekingi MM-kuld, Rio de Janeiro olümpiahõbe ja Londoni MM-hõbe. «Ma olen kuldmedali üle õnnelik. See oli ajalooline finaal.»