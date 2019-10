Poom näitas Walesis head kiirust, kuid ei pääsenud laupäevalgi probleemidest

Laupäeva avakatsena sõidetud 25,86 km pikkuse Dyfi katse esimeselt läbimiselt Poom – Järveojale juunioride arvestuse neljas aeg. Katse võitjatest jäid nad maha 11,6 sekundiga. Kui Walesi ralli pikima võistluspäeva avakatsel jäid eestlased TOP3-st väja, siis järgneval kahel katsel see viga parandati. Neil katsetel näitasid Poom - Järveoja JWRC arvestuses teist ja kolmandat aega. Katse võitjatest jäid nad maha 5,1 ja 19,1 sekundiga.

Rehvivahetuse pausi ajal andsid eestlased M-Sport meeskonna mehaanikutele tagasisidet, et autoga oli viimasel katsel mingi probleem, sest autol on kuidagi vähe jõudu. Selgus, et auto väljalaske süsteemi ava oli saanud mingi löögi ning oli oluliselt väiksem, kui muidu.