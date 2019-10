PM Dohas. «Tänakul oli publikukatse okei?» ehk Nurme esimesed mõtted maratoni finišis

Ta lisas: «Kui ma oleksin selle tempo ära hoidnud, siis oleksin 10 või 15 parema hulgas olnud. Kiire algus oli nii kiire, et ma ei suutnud seda hoida ja lõpus tempo langes. Tegelikult oli päris kiire jooks, arestades seda, et siin oli 30 kraadi. Kui ma oleksin Berliinis jooksnud, siis oleksin alla 2:13 jooksnud.»

Tundub, et Eesti fännid on kõvad kergejõustikufännid. Aga nad on ka igal pool. Lähevad Hollandisse võrkpalli vaatama, vahivad Walesis Tänakut. Eesti spordifännid viitsivad reisida ja omadele kaasa elada. Ma olen õnnelik mees siin Kataris. See ei ole mingi Soome, kuhu tuled laevaga üle… Aga tuled Katari ja siin on sadakond nägu, kes sulle kõrvaauku kisavad.»