PM Dohas. Maratonis hooaja tippmargi jooksnud Fosti: tõeliselt raskeks läks viimasel kilomeetril

«Jalad on valusad, aga ma ei ole kehaliselt kapsas. Ma arvan, et ei jooksnud end ribadeks, vaid jooksin targalt. Algul tundus, et ei tohi nii kiirelt minna. Treenerid ja toetajad ütlesid, et võtaksin targalt ja siis langetasin tempot. Leidsin mõnusa pundi, kus olin kahe uusmeremaalasega ja jooksin nendega päris mõnusat tempot,» kommenteeris Fosti, lisades, et kõhuvalu segas pisut jooksu ja sinna läks ehk mõnikümmend sekundit.