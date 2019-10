PM Walesis. Ogier: punktikatselt me maksimumpunkte ei teeni, sest meil pole kiirust

Ogier ütles hooldusalas antud kommentaaris, et ära jäänud Orme'i katse, mis on prantslase üks lemmikuid, lõppseisu palju ei mõjutanud.

«Kümmet sekundit (Thierry Neuville'iga) pole võimalik tagasi sõita. Arvan, et ka punktikatselt ei saa me maksimumi (5 punkti- toim). Ma võitlen, aga on üsna ilmne, et meil pole lihtsalt kiirust,» tunnistas prantslane, kes lubas siiski lõpuni pingutada.