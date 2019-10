Autoralli MM-sarja punktiseis: Tänak võib järgmisel etapil kindlustada MM-tiitli

Sel nädalavahetusel sõideti autoralli MM-sarjas hooaja 12. etapp Walesis. Ralli ja punktikatse võitnud Ott Tänak suurendas üldarvestuses oma edu veelgi - Tänakul on nüüd koos 240 punkti. Eestlane edestab teisel kohal jätkavat prantslast Sebastien Ogier'd juba 28 punktiga. Walesis teisena lõpetanud Thierry Neuville on üldtabelis kolmas, kaotades eestlasele 41 silmaga.