PM Walesis. MM-sarja liider Tänak: nüüd tuleb tark olla

Tänak kinnitas, et punktikatsel tuli minna kiiresti sõitma: «Hetkel on iga punkt oluline, punktikatsel tuli maksimum võtta. Punktitabelit ma vaadanud ei ole.»

Tänaku jaoks ei oma tähtsust, kas tiitel suudetakse võita juba Hispaanias või tuleb selle nimel ka Austraalias võidu kihutada: «Lõpuks ei ole vahet, eesmärk on tiitel. Iga võistlus mida ma alustan üritan enda poolt parima anda. Kui on võimalik võidu peale sõita, siis me sõidame. Ise tuleb endast maksimum anda. Nüüd tuleb natuke tark olla, kui me ei ole konkurentidest kiiremad, ei ole mõtet autot katuse peale panna.»