PM Walesis. Sebastien Ogier: surusin nagu hull, aga Tänak oli ikka kiirem

«Me olime pidevalt Tänakust mõni sajandik aeglasemad. üritasime kõike, mida suutsime. Ma surusin punktikatsel nagu hull, see oli täiesti arulage sõitmine. Nii ei suudaks ma kunagi terve nädalavahetuse sõita, sõidaksin teelt päris ruttu välja. Olime ikkagi Tänakust aeglasemad. Meil on midagi puudu,» lausus pettunud Ogier.



«Otil oli hea nädalavahetus. Meie jaoks polnud see MM-sarja üldseisu vaadates sugugi hea, ainult kaks etappi on veel sõita. Võitleme nii kaua, kui meil on matemaatiliselt võimalus tulla maailmameistriteks, anname endast kõik,» kinnitas Ogier.



Enne Hispaania rallit on Ogier'l plaanis testida Citroeni asfaldil: «Ma olen vahepeal oma perega, väike test on meil järgmisel nädalal ka, meil on palju asfaldil areneda vaja. Hispaanias üritame edasi võidelda.»