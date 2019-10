PM Walesis. Neuville tiitliheitlusest: kõik on veel võimalik

Selleks, et võimalused tiitli võitmiseks säliliksid ka pärast Hispaaniat, peame kindlasti ralli võitma ja lootma, et Tänak ei teeniks väga palju punkte. Kõik on veel võimalik, eriti rallisarjas, kus oleme varasemalt näinud, et õnnetused ei hüüa tulles,» arvas Neuville.