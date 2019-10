PM Walesis: Järveoja: kordagi polnud nädalavahetuse jooksul mugav, pinge oli peal

«Oli Tavaline inglismaa ralli sõit, eks kogu nädalavahetus oli... no ütleme nii, et mugav polnud kordagi, pinge oli peal. Teeolud olid nagu nad olid, midagi lihtsat ei olnud. Walesis on enamus aega on külg ees, aga aknad lähevad kiiresti mudaseks, eks ta siis sõitjal tunnetuse peale käib,» rääkis Järveoja.