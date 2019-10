PM Dohas. Tustit: MRT-uuring näitab, kas Kirdi õlg vajab operatsiooni või mitte

«Inimkeeli öeldes läks Magnusel õlg liigesest välja. Tegime haiglas röntgenuuringu, mis näitas kerget luukahjustust. Me ei hakanud Dohas tegema MRT-uuringut, mis näitab pehmemate kudede vigastust,» kommenteeris Tustit, lisades, et MRT-uuring tehakse teisipäeval Eestis.

«Kõigepealt teeme MRT-uuringu ning seejärel saan öelda, kas on mingisugune probleem ka pehmemate kudedega ja kas peab tegema operatsiooni või mitte. Kui peab, siis võtab taastumine aega vähemalt 3–4 kuud, aga kui mitte, siis 6–8 nädalat,» sõnas Tustit.

Treener-füsioterapeut ei osanud esialgu täpselt öelda, mis Kirdile saatuslikuks sai, aga märkis, et paljud erinevad tegurid kokku tõid sellise tagajärje.

«Seda on raske analüüsida. Kindlasti MMi pinge, sest Magnus tuli Dohasse kulla nimel heitlema. Need visked ei olnud tehniliselt head, kolmas ja neljas vise olid piiri peal ohtlikud. Kindlasti on seal mingisugune tehniline nüanss, aga kindlasti avaldab oma mõju ka kuum kliima. Lihased muutuvad pehmemaks ja vastupanu kaob ära,» ütles Tustit.