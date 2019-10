Odaviske kullamees Peters: olin enne võistlust väga närvis

Mis tunne oli võita Grenadale medal muul alal kui 400 m jooksus? «Oli suurepärane võistlus nii mulle, mu treenerile kui ka Grenadale. Tahan tänada kõiki, kes on mind aastate jooksul toetanud. Kõige tähtsam, mida pean ütlema, on aga «Tänan sind» jumalale.»

«Soojenduskatsed olid head, kuid ma ei suutnud neid võistlusesse üle kanda. Vahel juhtub odaviskes nii, et tehnika pole nõnda hea, kui sa loodad. Eile (laupäeval - toim) viskasin hästi, ma ei suutnud seda täna korrata. See on elu,» tõdes Vetter.

Sakslased põrusid MMil täiega. Vetter nentis, et aasta on neile olnud pikk, eriti Thomas Röhlerile ja Andreas Hoffmannile. Kõik on võistelnud palju, Vetter ise on maadelnud ka vigastustega. «Sel võistlusel oli üks positiivne asi: võitsin medali,» lausus üks soosikutest mõrult.