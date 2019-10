Manchesteri klubid hädas: City kaotas kodus ja United võõrsil kuivalt

Telekanali Sky Sports vaatleja Gary Neville leidis, et City on kaitsepoolel teinud kõva sammu tagasi.

«Citys pole asjad õiged. Nad on seadnud kõrge standardi, kuid neli tagumist meest laseb nüüd vastastel tekitada liiga palju võimalusi ega mängi samamoodi nagu mullu ja tunamullu,» alustas Neville.

«Nad pole samasugused nagu varem. Vastased on hakanud uskuma, et neid võib võita. Liverpool on nüüd suursoosik, aga asjad võivad muutuda, kui näiteks van Dijk või Salah juhtub vigastada saama.»