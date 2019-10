Roger Federer tegi üllatava avalduse

Pärast mitmemiljoni dollarist reklaamlepingu sõlmimist Jaapani brandi Uniqloga on ta ennast mänginud Tõusva Päikese Maa fännide südamesse, kes maksavad hingehinda, et oma iidolit erinevatel turniiridel mängimas näha. Jaapanlased hõivavad ka suure osa Shanghai Mastersi tribüünidest.

Kahekordne Shanghai turniiri võitja Federer ütles, et tema vorm on hea ning lisas, et loos pole kergete killast. Federeri esimene kohtumine leiab aset kas teisipäeval või kolmapäeval, vastaseks Marin Cilici ja Albert Ramos-Vinolase matši võitja. Temaga samal tabelipoolel on veel Alexander Zverev, David Goffin, Dominic Thiem.