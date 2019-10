Tänakule piisab maailmameistriks tulemiseks veel ühe ralli võitmisest

Põhimõtteliselt eksisteerib kolm võimalust. Esiteks sõita ise jätkuvalt hästi ning teiseks saab kulla kätte ka juhul, kui konkurente probleemid tabavad. Ning kolmas mõistagi need kaks kokku. Rallimaailmas võib kõike juhtuda, aga kõige kindlam on ise punkte edasi noppida.

Tänak on tosina ralliga ajanud kokku 240, Ogier 212 ja Thierry Neuville 199 punkti. Nood kaks on veel Tänaku ainsad ohustajad, sest neljandal kohal asub Andreas Mikkelsen kõigest 102 punktiga.

Lihtne arvutus näitab, et niipea, kui Tänak võidab ühe kahest järelejäänud rallist Hispaanias või Austraalias, kroonitakse ta maailmameistriks. Rallivõit lisab üldisesse kaukasse 25 punkti ehk Tänak jõuaks 265-ni. Ogier'le võiks sel juhul maksimaalselt lisanduda 18 (teise koha eest) + 25 + 5 + 5 (punktikatsete võitmise eest) punkti ja ta saaks kokku samuti 265. Et Tänak võidaks Ogier'st rohkem rallisid (praegu on saldi 5-3 eestlase kasuks) tähendaks see talle ilmameistri tiitlit. Niipea, kui Tänak nopiks lisaks rallivõidule ükskõik kust veel ühe punkti (näiteks teiselt rallilt 10. või ükskõik kumma ralli punktikohalt 5. koht), ei jõuaks Ogier talle enam kõrvale.