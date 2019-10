Solskjär kaitseb mängijaid: nad peavad pea ebaõnnestumistest tühjaks saama

Solskjär vestles pärast 0:1 kaotatud kohtumist pikalt BBC ja Sky Sportsiga. Järgnevalt kokkuvõte jutuajamistest.

«Mängu algus valmistas pettumuse. Vastane püüdis väga, meie seevastu tegime palju ebatäpseid sööte. Teisel poolajal domineerisime, kuid ei suutnud piisavalt väravavõimalusi tekitada.

Peame töötama oma vaimutugevuse kallal. Mõistan, et mehed on pettunud, neil pole piisavalt eneseusku. Kuid näen neid iga päev, nad on head mängijad ja töötavad palju.

Kui me ei võida, pole me õnnelikud. Meil on praegu raske periood. Eelmisel hooajal oli olukord sarnane. Kuid toona valmistas hoolealuste suhtumine mulle pettumuse, nüüd aga mitte.

Kui sul pole kuut hooaja avakohtumises (United alistas siis Chelsea 4:0 - toim) osalenud meest, mõjutab see mängupilti. Töötame paremate sekka naasmise nimel edasi. Väljakule astuvad mängijad annavad endast maksimumi.

Järgmine mäng Liverpooliga (20. oktoobril - toim) tähendab meile ideaalset võimalust. Koondisepaus kulub meile vägagi ära, mängijad peavad ebaõnnestumised peast välja viskama. Nad naasevad koondiste juurest värsketena.

Vajame aega mõistmaks, mis toimus hooaja senises kaheksas mängus. Selle eest vastutan mina. Pean nende peast mustad mõtted välja saama. Kui noortel puudub enesekindlus, peavad kogenud mängijad ja treenerid neid aitama. Noored on samuti inimesed ja tahavad hästi mängida. Nad peavad nägema raske töö tulemust. Praegu tulemusi pole ja see mõjutab neid.