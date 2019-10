Joachim Löw: koondise seis pole kiita

Kuna Jonas Hector ja Toni Kroos on vigastatud ja eelseisvates mängudes rahvuskoondist esindada ei saa, siis pidi Saksamaa koondise peatreener Joachim Löw tegema meeskonnas mõningad vangerdused. Löw kutsus koondisesse Schalkes mängivad Suat Serderi ja Sebastian Rudy ning FC Freiburgis palliva Robin Kochi.

Saksamaa esinduses pole kindel ka Timo Werneri (Leipzigi RB), Ilkay Gündogani osalemine ( Manchester City), esimene põeb külmetushaigust ning Gündogan kaebab lihasevigastuse üle. Küsimärgi all on õlavigastuse all kannatava Matthias Ginteri Eestisse tulek.