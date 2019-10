Mõõt täis: üks tõkkeäss ei pea enam skandaalse McLeodiga kõrvuti radadel jooksma

McLeod on hea ja kiire. Tema tõkkesprindi rekord on 12,90, sileda 100 meetri rekord 9,99 (ainus mees maailmas, kes suutnud joosta üht alla 13 ja teist alla 10 sekundi!), lisaks Rasmus Mägi ala 400 meetrit tõkkejooksu tippmark 49,98! Ta võitis tõkkesprindi 2016 Rio olümpial ja 2017 Londoni MMil. Kuid tema tehnika pole parimate killast.

Venemaa portaal mir-la.com kirjutab, et tolle riigi äss Sergei Šubenkov saavutas Teemantliiga korraldajatega kokkuleppe: järgmise aasta selle sarja võistlustel ei jookse ta kõrvuti radadel McLeodiga!

«Sergei Šubenkovi ja Teemantliiga vahel 2020. aastaks sõlmitud lepingus on punkt: tema ja Omari vahele jääb vähemalt üks rada,» ütles portaalile Šubenkovi treener Sergei Klevtsov.

«McLeod on looduse poolt väga palju saanud, kuid tema tehnika on kohutav. Ainuüksi sel aastal on McLeod rikkunud nelja konkurendi jooksu!» lisas Klevtsov.