Barcelona korvpalliosakond toodab klubile 33 miljonit eurot miinust

Barcelona korvpalliklubi toodab sel hooajal eeldatavalt miinust 32,7 miljonit eurot. Seda on 18 protsendi võrra rohkem kui mullu.

Lisaks korvpalliosakonnale toodab Barcelonas miinust veel käsipall, futsal ja hoki. Kamba peale suudetakse tulu toota 13 miljoni euro jagu, kuid kulusid on neil kokku 65 miljoni euro eest. See kõik on võimalik tänu Barcelona jalgpalliklubile, mis võrreldes klubi teiste osakondadega toodab oluliselt rohkem tulu.