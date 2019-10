Positiivne prognoos: Kirdi õlg peaks Tokyo olümpiaks korda saama

Räägitakse, et inimestel, kellel on õlg liigesest korra välja käinud, hakkab see ka edaspidi välja käima. Rahu sõnul on see tõsi, kuid: «See juhtub pigem tavainimestega, kes ei suhtu taastumisprotsessi tõsiselt. Pärast õlaliigese nihestust peab käsi 3-4 nädalat fikseeritult kaelas olema. Kuna valu kaob tihti kiiremini ära, ei hoita ka kätt enam fikseerituna. See tähendab, et struktuurid ei kinnitu õigesse kohta tagasi ja õlg hakkabki välja käima. Teine faktor on see, kui kaua õlg liigesest väljas on. Mida kauem, seda väljaveninumaks koed jäävad. Magnuse õlg on praegu väga hästi fikseeritud ja struktuurid on paigas. Nüüd on tähtis, kuidas edasi käituda.»