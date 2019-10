Zlatan Rootsi koondise peatreenerile: sa oled hävitanud kõik, mis ma üles ehitasin!

«Ta on hävitanud kõik, mis ma üles ehitasin,» ütles 38-aastane jalgpallur Expressenile.

Kuna Ibrahimovici on Bosnia päritolu, oli tal raske Rootsi ellu integreeruda. Ta tundis, et teda ei taheta sinna. Ta tundis, et on teistest erinev. Ometi suutis ta kõigest sellest üle olla ning tõusis Rootsi jalgpallikoondise vaieldamatult suurimaks täheks.

Paraku tunneb Ibrahimovic, et koondise peatreener Andersson lõhub tema sisse käidud rada. Ibrahimovic süüdistab peatreenerit, et too valib mängijaid koondisesse nende päritolu järgi. Näiteks toob ta 2016. aasta koosseisu, kuhu peatreener ei valinud ühtegi võõrpäritolu mängijat.