52. Saaremaa ralli stardirivi avavad Georg Gross – Raigo Mõlder

Kui algselt pidid võistlusele numbri all 1 startima tänavused EMV2 (4WD - N4,R5) klassi Eesti meistrid Oliver Solberg – Aaron Johnston, siis möödunud nädalavahetusel Walesis MM-debüüdi teinud mehed siiski sel korral Saaremaa ralli starti ei tule.

Tänavuse Saaremaa ralli stardirivi avavad selle võistluse kahekordsed võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder, kelle Ford Fiesta WRC kannab võistlusnumbrit 2. Mehed hoiavad enne hooaja viimast etappi EMV1 ehk absoluutarvestuse kolmandat koht ning soovivad kindlasti lisaks ralli võidule lõpetada hooaja ka eelnimetatud klassi meistritena.

Numbri all 3 saab rajale 2015. aasta Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kelle Ford Fiesta Proto auto kõrvalistmel võtab koha sisse Silver Simm. Lisaks Kaur – Simmile on veel Ford Fiesta Protol rallile startimas Roland Murakas – Kalle Adler.

Eesti meistrivõistluste lõppvaatusele on Eesti võistluspaaridest starti tulemas R5 autodega neli võistluspaari. Esimesed neist on tänavu ERC Junior meistrivõistlustel kolm etappi võitud saare oma mehed Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R5). Kohe nende järel saavad stardi Priit Koik – Alari-Uku Heldna (Ford Fiesta R5) ja numbri all 7 uue Škoda Fabia R5 autoga Raul Jeets – Andrus Toom.

Ford Fiesta R5 autoga, mis kandmas numbrit 15 on 4WD debüüti tegemas tänavused Junior WRC sarja kuuendad mehed Roland Poom – Ken Järveoja. Üldse on Saaremaal kokku startimas 12 R5 autot. Esimesed väliskülalised leiab stardirivist numbri alt 8, kelleks on Martynas Samsonas – Ervinas Snitkas (Ford Fiesta).

Sarnaselt EMV2 klassiga on enne Saaremaa rallit meistrid selgunud ka EMV3 (2WD - R2,R1,A6) klassis ja Estonian Junior Challenge arvestuses. Nii EMV3 meistritiitli, kui Estonian Junior Callenge 90 000 eurose peaauhinna võitsid Ken Torn – Kauri Pannas. Hoolimata sellest, et nii Torn, kui Poom võistlevad Saaremaal R5 autodega, siis sellegipoolest on nendes arvestusetes oodata põnevat lahingut. Soosikutena lähevad 10 võistluspaari hulgast starti Lõuna-Eesti rallil klassivõidu võtnud ja mõlemas arvestuses teist kohta hoidvad Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T).

EMV4 (4WD-E12) ehk neljaveoliste autode rahvuslikus klassis on Saaremaal starti tulemas 19 võistluspaari, kelle hulgas ka tänavused meistrid Edijs Bergmanis - Edgars Grins (Mitsubishi Lancer Evo IX). Sarnaselt EMV4 klassiga on hooaja viimasel kodusel rallil 19 autot starti tulemas ka EMV5 (2WD - E9). Klassi meistrina saavad numbri all 90 stardi 2019. aasta meistrid Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Ka esiveoliste EMV6 (2WD - R3,A7,N3,E10) arvestuses on enne Saaremaad tänavused meistrid selgunud ja nendeks on Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R). Võimalus meistritiitlile oli veel ka võistluspaaril Karel Tölp – Martin Vihmann, kuid nemad Saaremaal ei stardi. Kokku on EMV6 klassis Subidele konkurentsi pakkumas 34 võistluspaari.