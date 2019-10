Video: Fognini ja Murray vahel läks väljakul sõimlemiseks

32-aastane Murray lausa käskis Fogninil vait jääda: «Shut up!». Murray ütles: «Mina ei tea, kes karjus. Vaatasin sinna, kust hääl tuli. Tema (Fognini) ütles mulle, et mida ma vahin, et ma ei vaataks tema poole.»

«Hääl tuli tema poolt, tema karjus väljakul punkti ajal. See on reeglite vastane. Nii ei tohi teha. See segab mängimist,» lisas britt.