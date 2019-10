AC Milan palkas uue peatreeneri

Itaalia Serie A jalgpalliklubi AC Milan teatas, et on palganud uue peatreeneri. Selleks on endine mitmete Serie A klubide loots Stefano Pioli. Teisipäeval, 8.oktoobril, lahti lastud endine AC Milani peatreener Marco Giampaolo sai meeskonda juhendada vaid seitse mängu.