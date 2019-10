Võrkpalli Balti liigas homme liidrite heitlus

Selver Tallinna abitreener Andres Toobal ütles, et Saaremaa vastu tuleb väljakule minna positiivse meelestatusega. «Saaremaa esimesed kohtumised pole väga sujuvad olnud, uusi mehi on palju ja nad pole veel oma mootorit täistuuridel käima saanud. Aga nende koosseis ja kvaliteet on kindlasti hea. Kui suudame positiivse suhtumisega peale minna, siis võiks olla hea võimalus nendega pusida. Kohtumine on Kuressaares ja meil ei tohiks pingeid olla, loodame Saaremaale kandadele astuda,» rääkis Toobal. “Meie enda hooaja algus on ehk jätnud veidi petliku mulje, et oleme väga kõvad, pean silmas just kontrollmänge. Me lihtsalt alustasime teistest meeskondadest pallitrennidega varem ja kõik mehed olid kohe olemas ka. Esimesed liigamängud enam nii süsteemsed ei olnud, aga eks närvi ja pinget oli ka rohkem. Koosseis on meil kindlasti tugevam kui eelmisel aastal, on häid tulijaid,» kommenteeris Toobal Selveri hetkeseisu.