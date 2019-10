Autosport: Toyota on Latvala ja Meeke'i vahel valiku langetanud

Toyota meeskond suure tõenäosusega suudab oma ridades säilitada Ott Tänakut ning eeldatavasti on kokkulepe sõlmitud ka värske WRC2 Pro meistri Kalle Rovaperaga.

Ka Toyota tiimipealik Tommy Mäkinen kinnitab, et Meeke tulemused on kohta kindlustanud. «Kui vaadata viimaseid rallisid, siis Kris on toonud vajalikke punkte meeskondlikus arvestuses ja ebaõnnestus ainult Soomes,» rääkis soomlane Autospordile.