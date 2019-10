Nädalavahetusel selguvad Tallinna meistrid kettagolfis

«Hea meel on tõdeda, et tänavu kevadel Kesklinnas valminud Tallinna suurim kettagolfipark võõrustab nüüd juba niisugust esinduslikku võistlust, mille on heaks kiitnud rahvusvaheline discgolfi assotsiatsioon. Nii selle rajatise kui ka võistluse korraldamise eest väärib tunnustust Nõmme discgolfiklubi Drive In. Loodame, et Järve discgolfipark muutub senisest veel populaarsemaks sportimiskohaks ja hakkab regulaarselt võõrustama ka rahvusvahelisi võistlusi,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.