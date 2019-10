Pühapäevase suure jalgpallimängu eel esineb Terminaator

Festivaliala avatakse kell 19.45, Terminaator alustab kell 20.00. Fännialal on lisaks veel palju huvitavaid meelelahutuslikke tegevusi. Vabatahtlikud koguvad annetusi Eesti Vähiliidu uue mammograafi soetamiseks.

Tegevused festivalialal vältavad kuni kella 21-ni, mil Eesti ja Saksamaa koondised saabuvad soojendusele. Kell 21.30 on kavas avatseremoonia, mille käigus kõlavad hümnid, toimub koondiste rivistus ja kätlemine. Avavile kõlab kell 21.45.

Mängule on oodata üle 12 000 pealtvaataja. Et vältida järjekordi, jõuda õigeks ajaks oma istekohale ja luua mõnus meeleolu, on tark tulla varakult kohale ning teha seda jala, ühistranspordi või jalgrattaga. Autoga pääseb staadioni parklasse vaid erilubadega.