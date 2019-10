PM Minskis. Millise päästekomando saadab Voolaid lahingusse?

Taktikajutte tuleb alustada ühest, mis näib olevat kindel: Voolaid jääb truuks mängujoonisele, mida pruukis oma ametiaja kahes esimeses kohtumises tollesama Valgevene ja Hollandiga. Ehkki mõlemal korral kodus kaotasime, ei peitunud allajäämiste (pea)põhjused kindlasti valitud 4-3-3 taktikalises skeemis.

Seega: kes võiks olla need üksteist sinisärki, kelle Voolaid algusega kell 19 Minski Dinamo staadionile üles rivistab?

VÄRAVAVAHT. Mullu novembris haaras Sergei Lepmets vaimustava ja võiduka partiiga Kreekas Mihkel Aksalult esikindad endale. Viimasel ajal on aga Lepmetsa etteasted nii koondises kui ka Levadias ebastabiilsed, ilmselgelt vajaks ta uut väljakutset mõnes piiritaguses liigas.

Aksalu jäid värske vigastatusega seekordsest koondisekogunemisest sootuks eemale, kuid selletagi olnuks ilmselt Lepmetsa suurim rivaal Matvei Igonen. Suvel laenulepinguga Norrast FC Florasse liikunud puurilukk esineb vastupidiselt Lepmetsale selgelt tõusvas joones.

Voolaid möönis enne lennukile astumist, et valik pole ühene ja et otsus langetatakse Minskis. Tänamatu ennustada, kummale poole Voolaidi (ja Mart Poomi) liisk langeb, aga pakun, et seekord eelistatakse veel Lepmetsa.

KAITSJAD. Äärekaitsjate valikus ei tohiks olla küsimust: paremal võtab harjumuspärase koha sisse Taijo Teniste ja vasakul Artur Pikk.

Keskkaitses on arutluskohti veidi rohkem. Ragnar Klavani ja Joonas Tamme eemalejäämisel on kandidaate neli (tähestiku järjekorras): Nikita Baranov, Märten Kuusk, Karol Mets ja Madis Vihmann. Kuusk on koduliiga hooaja üks paremaid mängijaid, ent koondisekogemust hinge all vaid 90 minutit – sedagi talvises sõpruskohtumises Islandiga. Vihmanni praktika Šotimaal St. Johnstone’is on niivõrd kasin, et tema kasutamine võrduks samuti pisikese imega. Kuna Baranov on pärast Armeeniasse siirdumist vastupidiselt enesekindluse taastanud, polegi Voolaidil sisuliselt muud valikut kui usaldada duot Baranov – Mets.

Tolle paari lõhkumise ainuke ajend võib peituda soovis kasutada Metsa siiski alumise poolkaitsja positsioonil. Aga tekkinud olukorras ei taha sellesse uskuda.

POOLKAITSJAD. Isikkoosseisu arvestades pakun, et Vladislav Kreida saab end Eesti algrivistuses esimest korda proovile panna. Põhjus lihtne: kuna Mets liigub suure tõenäosusega keskkaitsesse ja teist sarnase profiliiga number kuut meil lihtsalt pole. Ehkki Kreida senises kontos on vaid kaheksa koondiseminutit (Mainzi õuduste õhtus), väärib ta läbimurdelise klubihooaja lõpetuseks seda võimalust.

Ühe ülemise poolkaitsjana alustab kindlasti Konstantin Vassiljev. Teine oleks tavaolukorras Mattias Käit, ent vägagi võimalik, et teda vajatakse täna hoopis paremal äärel. Kui – rõhutan kui – Käidi koht keskväljal jääb vakantseks, seisab Voolaid dilemma ees: Ilja Antonov või Mihkel Ainsalu? Ainsalu alustas eelmises mängus Hollandi vastu, usun, et nüüd on Antonovi kord. Samas: trio Kreida - Ainsalu - Vassiljev on Floras terve aasta kenasti kokku mänginud...

Henrik Ojamaa suudab hea klubihoo loodetavasti tuua ka koondisse. FOTO: EERO VABAMÄGI / Postimees Grupp

RÜNDAJAD. Tipuründaja koha on Erik Sorga vähemalt praeguseks endale võidelnud. Pidev mängupraktika, väravasoonel püsimine ning mis kõige olulisem: lihasmälusse jäänud värske kogemus Valgevene võrgu sahistamisest. Küsimust pole, Rauno Sappinen peab oma tundi ootama.

Kindel on ka Henrik Ojamaa koht, eeldatavalt ikka vasakul äärel. Paremal alustaks tavaolukorras Sergei Zenjov, ent veidi enam kui paari nädala eest klubimängus hangitud lihasehäda jätab ta seekord pigem pealtvaatajaks.