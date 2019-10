Lõbus video: Oo, Zlatan! Ei, hoopis Bayerni korvpallur

Djedovic tõdes, et teda on sageli peetud Zlataniks. «Inimesed tulevad ning neil on telefonid piltide tegemiseks juba valmis! See on hämmastav, kui paljud inimesed mind Zlataniks peavad. Nad kallistavad mind ja on nii närvis, et ei leia oma telefonist kaamerat üles. See on väga lõbus. Kui filmisime Miamis kaadreid, luiskasin, et olen Zlatan Ibrahimovic, kuid tore oli näha inimeste reaktsiooni, kui nad said teada, et ma siiski ei ole Zlatan,» rääkis Djedovic.