Täna 40 aastat tagasi toimus Minski staadionil tragöödia

Kõik oli rahulik, ent ühel hetkel üks poiss kukkus trepil. Õnnetuseks oli tema isa kurttumm ega saanud ei pojale midagi hõigata ega kedagi appi paluda. Ta üritas lapsel tõusta aidata, kuid tagapool olnud inimesed ei näinud, et eespool midagi juhtus ja mass vajus neile peale. Ka isa kukkus.

Kohapeal olnud miilitsad aitasid olukorda lahendada ja kõige hullema ära hoida, inimesed saadi sündmuste epitsentrist tasapisi eemale. Seejärel nähti, et treppidel on pikali 15-20 inimest. Õnneks olid kõik elus, peale ühe.

Kui kiirabibrigaad tolle Anatoli-nimelise meheni jõudis, too enam ei hinganud. Meedikud nägid murtud koljut, pulssi ei tundnud ja otsustasid, et mõistlikum on osutada teistele inimestele kiiret abi. Ametlikel andmetel oli vigastatuid 12.