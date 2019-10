Hamilton: Vettel pole Ferrari esisõitja

Ferrari tiimikorraldused on Jaapani etapi eel jututeemaks number üks. Hamiltonilt küsiti pressikonverentsil selle kohta arvamust. «See on Ferraril huvitav lähenemine, sest ilmselgelt pole Seb enam esisõitja,» kommenteeris Hamilton portaali RaceFans.net vahendusel. «Ferrari proovib Charlesi esisõitjaks teha. Kas see on meeskonnale hea? Ma ei usu. Kuid neil on juba aastaid oma filosoofia olnud,» lisas viiekordne maailmameister.

«Mercedesel pole nurisemiseks põhjust, sest meil on hea lähenemine. See töötab hästi ja me ei plaani seda niipea muuta. Kui ma Fernandoga samas meeskonnas olin (Fernando Alonsoga 2007. aastal McLarenis – toim), siis oli esisõitjaks palgatud tema, aga hooaja keskel see muutus ja tuli meeskonnale kasuks,» rääkis Hamilton.

Hamilton jätkas: «Tuleb alustada võrdsetel positsioonidel ja nädalavahetus näitab, kes on esimene ja kes on teine sõitja. Ühel nädalavahetusel on üks ja järgmisel teine, mitte nii, et terve hooaeg kannab seda staatust üks sõitja.»